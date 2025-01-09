Сетки для сбора мазута установят вдоль галечных пляжей в Севастополе

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Сетки установят вдоль галечных пляжей в Севастополе для предотвращения выброса мазута на побережье, сообщил в четверг губернатор города Михаил Развожаев.

"Сейчас в севастопольской акватории не фиксируются крупные мазутные пятна, но в толще воды есть фрагменты нефтепродуктов мелкой фракции. Поручил в оперативном порядке закупить сетки, которые расставим вдоль галечных пляжей для сбора мазута", - написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор отметил, что новых выбросов мазута в четверг не зафиксировано, но в будущем ситуация может измениться.

Волонтеры, спасатели, работники местных органов власти и коммунальщики продолжают убирать мазут на выявленных ранее участках, написал Развожаев.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег. В Севастополе выбросы мазута фиксируют с 3 января.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.