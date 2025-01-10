Что случилось этой ночью: пятница, 10 января
Встреча Трампа и Путина в процессе подготовки, 40 дронов ВСУ сбито над регионами за ночь, Палата представителей одобрила проект санкций против МУС
Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- Трамп заявил, что встреча с Путиным уже в процессе организации. Он добавил, что желание встречи обоюдное.
- Шольц затягивает решение вопроса о выделении Украине дополнительной военной помощи. Об этом сообщил журнал "Spiegel".
- Над Курской областью сбили ракету. Также поражено 40 дронов ВСУ над российскими регионами за ночь
- Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против МУС за ордера на арест израильских чиновников. В проекте отмечается, что ни США, ни Израиль не подписывали Римский статут, учредивший МУС.