Что случилось этой ночью: пятница, 10 января

Встреча Трампа и Путина в процессе подготовки, 40 дронов ВСУ сбито над регионами за ночь, Палата представителей одобрила проект санкций против МУС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Трамп заявил, что встреча с Путиным уже в процессе организации. Он добавил, что желание встречи обоюдное.

- Шольц затягивает решение вопроса о выделении Украине дополнительной военной помощи. Об этом сообщил журнал "Spiegel".

- Над Курской областью сбили ракету. Также поражено 40 дронов ВСУ над российскими регионами за ночь

- Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против МУС за ордера на арест израильских чиновников. В проекте отмечается, что ни США, ни Израиль не подписывали Римский статут, учредивший МУС.