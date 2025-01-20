"Коммерсантъ" сообщил о назначении ректора МАИ главой совета директоров УЗГА

Михаил Погосян Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Ректор Московского авиационного института (МАИ) Михаил Погосян возглавит совет директоров "Уральского завода гражданской авиации" (УЗГА), пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в отрасли.

По их данным, бывший президент "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) и создатель "Суперджета" Погосян назначен курировать гражданские проекты УЗГА и вопросы финансирования. Это решение было принято в ноябре 2024 года. Официально о назначении не сообщалось, отмечает издание.

В пресс-службе УЗГА "Интерфаксу" комментарий не предоставили.

Предыдущим главой совета директоров УЗГА был гендиректор ОАК и ПАО "Яковлев" Вадим Бадеха.

"Уральский завод гражданской авиации" (входит в холдинг "Технодинамика" ГК "Ростех") ведет работы по легкому многоцелевому самолету "Байкал" и турбовинтовому региональному самолету "Ладога", которые должны прийти на смену самолетам местных воздушных линий Ан-2, а также региональным Як-40, Ан-24 и Ан-26. Входящий в состав УЗГА дивизион "Двигатели" разрабатывает турбовальный двигатель ВК-800СМ.