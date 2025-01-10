Росавиация увидела в новых рекомендациях EASA продолжение политики санкций

В этих правилах усмотрено стремление сократить число транзитных рейсов над Россией

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Новые рекомендации Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) по полетам в Россию - часть санкционной политики и направлены на сокращение числа транзитных рейсов через страну азиатских авиакомпаний, считают в Росавиации.

"Данная рекомендация - не что иное, как продолжение политики санкционного давления западных стран на отрасль гражданской авиации России. По своей сути рекомендация является очередной попыткой сокращения количества рейсов азиатских авиакомпаний в аэропорты Евросоюза с использованием Транссибирской системы маршрутов", - сообщил "Интерфаксу" представитель Росавиации.

Такими рекомендациями, по его словам, EASA "просто пытается вернуть конкурентное преимущество для своих компаний, которое было утеряно".

9 января EASA ужесточило руководство по использованию воздушного пространства России, рекомендовав авиакомпаниям облетать города, расположенные западнее 60 градусов восточной долготы - то есть почти всю европейскую часть страны. Рекомендация действует до 31 июля 2025 года и распространяются, в том числе на авиакомпании третьих стран, выполняющие полеты в ЕС. Европейские перевозчики не летают в Россию в результате введенных санкций после 24 февраля 2022 года.

"Особенно "абсурдной" данная рекомендация "с заботой о безопасности" выглядит в условиях непрекращающихся санкций и запретов на поставки запасных частей и комплектующих для воздушных судов, причем не только российских авиакомпаний. То есть EASA "выборочно" смотрит на вопросы безопасности", - добавили в Росавиации.

Российская гражданская авиация "безопасна и находится в общемировом тренде, что подтверждается объективными цифрами статистики", резюмировали в ведомстве.

25 декабря близ Актау разбился Embraer 190 Azerbaijan Arilines. На борту самолета, который следовал из Баку в Грозный, находились 67 человек, 38 из них погибли. В Актау самолет направился после нескольких попыток совершить посадку в Грозном. Не долетев до казахстанского аэропорта около 3 км, он потерпел крушение.

Окончательная версия случившегося станет известна после расшифровки "черных ящиков", но факт в том, что самолет был поврежден с внешней стороны в районе Грозного и фактически потерял управление, заявлял президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, лайнер AZAL был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы, а в результате открытого с земли огня сильно пострадала его хвостовая часть.