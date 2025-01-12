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Федеральный штаб будет работать на месте ЧС до полной ликвидации последствий разлива мазута

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Глава МЧС РФ Александр Куренков вместе с членами федерального штаба по ликвидации последствий разлива мазута в акватории Черного моря прибыл в Анапу, сообщила пресс-служба ведомства в воскресенье.

Отмечается, что федеральный штаб будет работать непосредственно на месте чрезвычайной ситуации вплоть до полной ликвидации последствий разлива мазута.

"Министр лично проконтролирует ход проведения работ, которые в круглосуточном режиме ведутся на загрязненном побережье, и проведет заседание правительственной комиссии для выработки дополнительных мер по скорейшей ликвидации последствий крушения двух танкеров", - добавили в ведомстве.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе введены режимы ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.

Хроника 15 декабря 2024 года – 12 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Александр Куренков Крым Краснодарский край
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