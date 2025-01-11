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Сорбентом за сутки обработано 1,3 тыс. кв. м акватории в зоне разлива мазута на Кубани

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Морспасслужба вывела в море 28 судов для ликвидации последствий крушения танкеров с мазутом, сообщил оперативный штаб Кубани.

"Морспасслужба (...) нарастила группировку судов в районе ЧС - до 28. Они патрулируют акваторию и обрабатывают сорбентом обнаруженные пятна нефтепродуктов. Информацию о масляных пятнах на поверхности моря при обнаружении также передают и гражданские суда в районе ЧС - все они получили такую директиву. За сутки сорбентом обработали 1,3 тыс. кв. м акватории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 7 судов Морспасслужбы работают в районе мыса Панагия, где накануне произошел выброс мазута из корпуса танкера "Волгонефть-239. Там же на суше идет сбор и вывоз на утилизацию мазута с прибрежной части, также прокладывается техническая дорога в сторону кормы танкера.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Нефтепродукты также вынесло на берег.

Введен режим ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

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Краснодарский край Севастополь Крым Керченский пролив
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