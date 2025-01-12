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Краснодарский губернатор заявил, что сотрудники МЧС вручную собирают мазут в Черном море

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС совместно со специалистами Морспаслужбы ликвидируют последствия очередного выброса нефтепродуктов из танкера потерпевшего катастрофу в Черном море, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Сегодня вместе с министром МЧС России Александром Куренковым осмотрели участок берега в районе мыса Панагия в Темрюкском районе, где позавчера произошел выброс нефтепродуктов с танкера "Волгонефть-239", - написал губернатор.

Он также сообщил, что в настоящее время специалисты Морспасслужбы устанавливают дублирующие боновые заграждения - в дополнение к тем, что установили вчера.

"Сотрудники МЧС вручную собирают мелкую фракцию мазута, а с помощью тяжелой техники достают крупные пятна нефтепродукта из моря. Главная задача - продолжить прокладывать временную дорогу к корме танкера, чтобы как можно быстрее собрать весь вытекший на данный момент мазут", - подчеркнул Кондратьев.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе введены режимы ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.

Вениамин Кондратьев МЧС Краснодарский край Керченский пролив
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