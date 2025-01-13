Поиск

На азовском побережье Запорожской области собрали 14 т загрязненного мазутом песка

На азовском побережье Запорожской области собрали 14 т загрязненного мазутом песка
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Более 14 тонн загрязненного мазутом песка собрали на побережье Азовского моря в Запорожской области, сообщил в понедельник губернатор региона Евгений Балицкий.

"Собрано 448 мешков (...), общий вес составляет 14 тонн 380 кг", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что общая протяженность загрязненного участка побережья превышает 15 километров. По предварительным оценкам, очистка берега от нефтепродуктов займет около двух недель.

"Не исключаем, что ситуация может усугубиться, в первую очередь из-за штормов, когда нефтепродукты могут распространиться на большую территорию побережья", - добавил Балицкий.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива.

Выброс мазута на побережье Запорожской области впервые зафиксировали 11 января.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

Мазут на пляжах Краснодарского края

8
Запорожская область Азовское море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 13 января

Госдума отложила законопроект о реформе аккредитации техосмотра автотранспорта

Разлив мазута в Керченском проливе

Основные работы по очистке пляжей Кубани от мазута завершены

Разлив мазута в Керченском проливе

МЧС сообщило о спасении на Кубани почти 6 тысяч птиц, пострадавших от мазута

МЧС сообщило о спасении на Кубани почти 6 тысяч птиц, пострадавших от мазута

Отмена рейсов China Southern Airlines в Москву затронет 15-17 тысяч путешественников

В России в 2024 году перевозки контейнеров по железной дороге выросли почти на 6%

Пожар произошел в здании военного госпиталя в Туле

Глава Рособрнадзора заявил об отсутствии планов отменять ЕГЭ в ближайшие годы

Глава Рособрнадзора заявил об отсутствии планов отменять ЕГЭ в ближайшие годы
Разлив мазута в Керченском проливе

Прокуратура и "Морспасслужба" подали в суд на владельца танкера "Волгонефть 212"

Прокуратура и "Морспасслужба" подали в суд на владельца танкера "Волгонефть 212"

Гендиректор "Музея Москвы" возглавила Музей истории ГУЛАГа

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2091 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне13 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе229 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5688 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау75 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });