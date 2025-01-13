На азовском побережье Запорожской области собрали 14 т загрязненного мазутом песка

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Более 14 тонн загрязненного мазутом песка собрали на побережье Азовского моря в Запорожской области, сообщил в понедельник губернатор региона Евгений Балицкий.

"Собрано 448 мешков (...), общий вес составляет 14 тонн 380 кг", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что общая протяженность загрязненного участка побережья превышает 15 километров. По предварительным оценкам, очистка берега от нефтепродуктов займет около двух недель.

"Не исключаем, что ситуация может усугубиться, в первую очередь из-за штормов, когда нефтепродукты могут распространиться на большую территорию побережья", - добавил Балицкий.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива.

Выброс мазута на побережье Запорожской области впервые зафиксировали 11 января.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.