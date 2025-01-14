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Пять выбросов мазута обнаружили на побережье Крыма за сутки

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова сообщила, что на побережье республики за минувшие сутки обнаружено пять выбросов мазута.

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"По результатам мониторинга выявлено четыре факта обнаружения нефтепродуктов в Сакском районе (8,3 км) и подтверждено наличие одного факта мазута на о. Тузла (3 км)", - написала Шевцова в своем телеграм-канале.

К уборке загрязненных участков побережья привлекли 846 человек, они очистили 8,5 км берега в Сакском районе (осталось убрать мазут с 2,8 км на острове Тузла) и собрали почти 8 тонн загрязненного нефтепродуктами грунта. Также за сутки спасли 44 птиц.

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15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. В Крыму выбросы мазута фиксируют с 21 декабря, с тех пор в республике собрали свыше 400 тонн загрязненного грунта.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

Крым Ольга Шевцова мазут выбросы
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