Поиск

Заявки на IT-отсрочку от службы в армии начнут принимать с 21 января

Заявки на IT-отсрочку от службы в армии начнут принимать с 21 января
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Сотрудники аккредитованных IT-компаний смогут с 21 января подать заявки на отсрочку от прохождения срочной службы в армии в рамках весеннего призыва 2025 года через портал государственных и муниципальных услуг (Госуслуги), говорится в сообщении Минцифры.

"С 21 января до 5 февраля сотрудники ИТ-компаний смогут через Госуслуги подать заявку на отсрочку от срочной службы", - говорится в сообщении министерства. При этом граждане, состоящие на воинском учете в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к нему, смогут подать заявку до 6 марта, отмечает Минцифры.

Работодатель в свою очередь увидит заявки в своем личном кабинете и, если данные о сотруднике верны, подтвердит их. А если специалист не отправит свои данные сам, организация сможет внести его в список на отсрочку, сказано в сообщении.

Минцифры уточняет, что с 21 января до 9 февраля (до 11 марта - для Крайнего Севера) компании необходимо будет проверить данные сотрудников, подтвердить их и отправить списки в Минцифры через Госуслуги (от одной организации может быть направлено несколько списков по мере их формирования), и до 28 февраля (для Крайнего Севера - до 31 марта) Минцифры передаст информацию в Минобороны.

Призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке с 1 апреля по 15 июля (для Крайнего Севера - с 1 мая по 15 июля).

Для включения в списки на отсрочку IT-специалист в возрасте от 18 до 30 лет должен работать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва. Компания должна быть аккредитована до 9 февраля 2025 года (для Крайнего Севера - до 11 марта 2025 года).

Требование к периоду работы в аккредитованной IT-компании не предъявляется, если специалист устроился на работу в течение года после окончания учёбы.

Также специалист должен работать по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего дня, иметь высшее образование по специальности из ранее утвержденного правительством перечня.

Отсрочка от срочной службы предоставлялась IT-специалистам во время весеннего и осеннего призывов в 2022-2024 годах.

Минцифры РФ Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российские военные взяли под контроль село Украинка в ДНР

Переговоры Путина с президентом ЦАР состоятся 16 января

Гражданин США заочно осужден в России за наемничество

В России могут ввести обязательную реализацию стройматериалов на бирже

В России могут ввести обязательную реализацию стройматериалов на бирже

ФСБ узнала о предложении разведки Украины военным РФ оставить позиции в Горловке за $1 млн

Россия готова поставлять Вьетнаму нефть и СПГ

Россия готова поставлять Вьетнаму нефть и СПГ

Россельхознадзор отметил рост импорта яиц в 2024 году в 1,6 раза

Проблемную кузбасскую шахту "Инская" может выкупить китайская компания

Мебельный цех горит в Дагестане на площади 1,5 тыс. кв. м

Бастрыкин сообщил о привлечении IT-специалистов к расследованию киберпреступлений

Бастрыкин сообщил о привлечении IT-специалистов к расследованию киберпреступлений
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5701 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне17 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2099 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе239 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау77 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });