Заявки на IT-отсрочку от службы в армии начнут принимать с 21 января

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Сотрудники аккредитованных IT-компаний смогут с 21 января подать заявки на отсрочку от прохождения срочной службы в армии в рамках весеннего призыва 2025 года через портал государственных и муниципальных услуг (Госуслуги), говорится в сообщении Минцифры.

"С 21 января до 5 февраля сотрудники ИТ-компаний смогут через Госуслуги подать заявку на отсрочку от срочной службы", - говорится в сообщении министерства. При этом граждане, состоящие на воинском учете в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к нему, смогут подать заявку до 6 марта, отмечает Минцифры.

Работодатель в свою очередь увидит заявки в своем личном кабинете и, если данные о сотруднике верны, подтвердит их. А если специалист не отправит свои данные сам, организация сможет внести его в список на отсрочку, сказано в сообщении.

Минцифры уточняет, что с 21 января до 9 февраля (до 11 марта - для Крайнего Севера) компании необходимо будет проверить данные сотрудников, подтвердить их и отправить списки в Минцифры через Госуслуги (от одной организации может быть направлено несколько списков по мере их формирования), и до 28 февраля (для Крайнего Севера - до 31 марта) Минцифры передаст информацию в Минобороны.

Призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке с 1 апреля по 15 июля (для Крайнего Севера - с 1 мая по 15 июля).

Для включения в списки на отсрочку IT-специалист в возрасте от 18 до 30 лет должен работать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва. Компания должна быть аккредитована до 9 февраля 2025 года (для Крайнего Севера - до 11 марта 2025 года).

Требование к периоду работы в аккредитованной IT-компании не предъявляется, если специалист устроился на работу в течение года после окончания учёбы.

Также специалист должен работать по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего дня, иметь высшее образование по специальности из ранее утвержденного правительством перечня.

Отсрочка от срочной службы предоставлялась IT-специалистам во время весеннего и осеннего призывов в 2022-2024 годах.