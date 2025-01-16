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Более 170 тонн загрязненного мазутом грунта вывезли с пляжей Севастополя

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Свыше 170 тонн грунта, загрязненного мазутом после крушения двух танкеров в Керченском проливе, вывезено с пляжей Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"За все время работ вывезли 170,96 тонны загрязненного мазутом грунта. Продолжается вывоз мешков с побережья", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что основные работы продолжаются на Северной стороне, в районе Качи.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

В Севастополе выбросы мазута фиксируют с 3 января.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

Хроника 15 декабря 2024 года – 16 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Севастополь
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