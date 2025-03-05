Поиск

МВД поручено усилить борьбу с хищениями при выполнении гособоронзаказа

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил Министерству внутренних дел уделить особое внимание противодействию хищениям бюджетных средств при реализации гособоронзаказа и нацпроектов.

"Особое внимание следует обратить на пресечение попыток хищения бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа и нацпроектов, других наших программ развития", - сказал он на расширенном заседании коллегии МВД.

По его словам, важно выявлять не только конкретных преступников, но и внимательно выявлять "проблемные зоны, криминогенные риски в законодательстве по управленческой практике, чтобы устранить сами предпосылки для подобных преступлений".

Путин подчеркнул, что долгосрочные планы развития страны требуют надёжного обеспечения экономической безопасности, что означает системные работы по очищению отраслей экономики и финансового сектора от криминальной деятельности, схем отмывания преступных доходов, а также борьбу с коррупцией.

Владимир Путин МВД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Минтруде заявили, что только 40-50% выпускников-педагогов устраиваются по специальности

В Минтруде заявили, что только 40-50% выпускников-педагогов устраиваются по специальности

ФАС проанализирует цены на Lada после жалобы ассоциации таксистов

ФАС проанализирует цены на Lada после жалобы ассоциации таксистов

Акции "Газпрома" дорожали на 2,3% на отсрочке публикации плана ЕС по российскому газу

В Кремле считают Минск лучшим местом для переговоров лидеров РФ, США и Украины

В Кремле считают Минск лучшим местом для переговоров лидеров РФ, США и Украины

Путин назначил Александра Дронова врио губернатора Новгородской области

Режим ЧС введен в Белореченске на Кубани после взрыва газа в жилом доме

Режим ЧС введен в Белореченске на Кубани после взрыва газа в жилом доме

При взрыве в краснодарском Белореченске эвакуированы 54 человека

В столице Дагестана блокированы боевики, планировавшие нападение на силовиков

В Махачкале неизвестные оказали сопротивление правоохранительным органам

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 5 марта снизилась почти на 21%

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 5 марта снизилась почти на 21%
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5950 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе353 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });