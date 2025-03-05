МВД поручено усилить борьбу с хищениями при выполнении гособоронзаказа

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил Министерству внутренних дел уделить особое внимание противодействию хищениям бюджетных средств при реализации гособоронзаказа и нацпроектов.

"Особое внимание следует обратить на пресечение попыток хищения бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа и нацпроектов, других наших программ развития", - сказал он на расширенном заседании коллегии МВД.

По его словам, важно выявлять не только конкретных преступников, но и внимательно выявлять "проблемные зоны, криминогенные риски в законодательстве по управленческой практике, чтобы устранить сами предпосылки для подобных преступлений".

Путин подчеркнул, что долгосрочные планы развития страны требуют надёжного обеспечения экономической безопасности, что означает системные работы по очищению отраслей экономики и финансового сектора от криминальной деятельности, схем отмывания преступных доходов, а также борьбу с коррупцией.