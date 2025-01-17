МВД выявило случаи предложения мошенников обновить данные школьников в "Сферуме"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - МВД выявило новую схему мошенничества, связанную с профилями школьников на платформе "Сферум", сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий министерства.

"Злоумышленники под видом руководителей образовательной организации или педагогов звонят родителям под предлогом обновления электронного журнала, списков учащихся или профиля учащегося в "Сферуме". Для правдоподобности используют данные настоящих работников школы, дипфейк технологии и подменные номера", - сказано в пресс-релизе.

Для "обновления" просят предупредить ребенка, что ему будут звонить из школы. Когда мошенники связываются с ребенком, его убеждают сообщить номер из смс-сообщения.

"Код подтверждения используется для восстановления доступа к аккаунту гражданина на портале "Госуслуги" и дальнейшей противоправной деятельности", - напомнили в МВД.

В полиции напомнили, что общение родителей с администрацией школы необходимо, "но никогда не будет лишним проверить достоверность поступающей информации по стандартным каналам связи".