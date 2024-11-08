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Застрявший в Японии круизный лайнер с россиянами отправился в Шанхай

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Застрявший в японском порту Йокогама лайнер Spectrum of the Seas, на котором находятся более 500 российских туристов, отправился в Шанхай, сообщает портал Marinetraffic.

По данным онлайн-карты, лайнер должен завершить свой маршрут в Шанхае 10 ноября в 17:30 по UTC (20:30 по московскому времени). Сейчас судно следует неподалеку от порта Симода в префектуре Сидзуока.

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Лайнер Spectrum of the Seas 5* должен был прибыть в Шанхай 9 ноября, но из-за аварии с двигателем прервал свой маршрут в японском портовом городе Йокогама. По информации представителя российского туроператора CruClub, на борту находятся 538 граждан РФ, у которых истек срок действия японских транзитных виз.

В четверг в консульский отдел посольства РФ в Японии обратились около 50 граждан России с просьбой оказать содействие в получении разрешения японских властей на их вылет из аэропортов Токио в Шанхай, далее - в Россию, не дожидаясь завершения ремонтных работ на круизном лайнере.

Spectrum of The Seas 5* - один из крупнейших круизных лайнеров в мире, принадлежит Royal Caribbean International. В 2024 и 2025 годах ходит по маршрутам с заходом в Таиланд, Вьетнам, Малайзию, Китай, Корею и Японию.

Китай Шанхай Япония Spectrum of the Seas
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