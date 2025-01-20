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Из танкера "Волгонефть 239" откачали 70 кубометров мазута

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Из кормы танкера "Волгонефть 239" откачали первые 70 кубометров мазута, сообщил телеграм-канале Минтранса. Эта работа ведется с 19 января

Мазут загружается в герметичные битумовозы, оборудованные системой подогрева. Сейчас привлечено 8 единиц такой техники.

Продолжается разогрев мазута в танке судна для поддержания рабочей температуры, необходимой для перекачки. От танкера отправили пять машин, еще две вывезли груз в воскресенье вечером.

Специалисты Морспасслужбы закончили очистку воды от мазута внутри кольца обваловки, сделанного вокруг танкера. Продолжаются работы по сбору мелких фракций.

Всего в четырех танках судна находится почти 1500 тонн мазута. Откачка может занять около 4 суток. Как сообщалось со ссылкой на руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Андрея Тарасенко, после завершения работ по откачке мазута севший на мель "Волгонефть 239" будет утилизирован.

Также идет подготовка к подъему затонувших частей танкеров, которые планируется поднимать вместе с грузом.

Росморречфлот Минтранс Керченский пролив Волгонефть 239 Морспасслужба
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