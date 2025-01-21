На берегу Азовского моря на Кубани нашли новые выбросы мазута

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Славянском районе Краснодарского края на берегу Азовского моря в районе урочища Кучугуры 20 января нашли небольшие куски мазута и комки замазученных водорослей, сообщил оперштаб региона.

Нефтепродукты убирают 65 человек и семь единиц техники. К утру 21 января было убрано 6 км береговой полосы и собрано 150 кг загрязненного грунта.

"Территорию включили в постоянный мониторинг. В настоящий момент контроль береговой полосы расширился - от села Мысхако в Новороссийске до урочища Кучугуры в Славянском районе. Общая протяженность территории мониторинга в Краснодарском крае - 265 км", - добавили в оперштабе.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", произошел разлив топлива.