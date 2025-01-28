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Путин назвал почти нулевым суверенитет Украины

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Суверенитет Украины в настоящее время является практически нулевым, при отсутствии финансирования со стороны западных партнеров власти в Киеве продержатся около месяца, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Они же не могут существовать, они месяц не просуществуют, если прекратятся деньги и, в широком смысле говоря, патроны. Все закончится через месяц, полтора-два", - сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

"В этом смысле суверенитет Украины почти нулевой", - отметил Путин.

По его словам, "если есть желание у их западных спонсоров добиться мира, путь очень простой". "Я когда-то и (экс-президенту США Джо) Байдену посылал соответствующие сигналы. Есть желание – все, пожалуйста, и тогда они быстро найдут все юридические способы закрыть вопросы правового характера, в том числе и отменить этот указ о запрете переговоров", - сказал глава государства.

"Пускай в соответствии с Конституцией это сделают. Если есть желание, можно закрыть любой вопрос юридического характера. Пока мы такого желания просто не видим", - добавил Путин.

Владимир Путин Украина
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