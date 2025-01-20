Володин предложил подготовить законопроект о полном запрете продажи вейпов

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил на Совете палаты в понедельник подготовить межфракционную законодательную инициативу о запрете электронных испарителей (вейпов) и жидкостей для них и выйти на ее рассмотрение до конца сессии, сообщила пресс-служба Думы.

Пресс-служба отмечает, что сейчас в профильном думском комитете по охране здоровья на стадии подготовки к рассмотрению в первом чтении находятся два законопроекта на эту тему.

"Учитывая, что практически все фракции высказывались о необходимости полного запрета продажи вейпов, было бы правильно подготовить соответствующую межфракционную инициативу, сказал Вячеслав Володин", - сообщает пресс-служба по итогам заседания Совета.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов рассчитывает, что новая версия законопроекта будет единогласно поддержана депутатами. "По моему мнению, это решение назрело давно. Вейпы, прежде всего, употребляет молодежь, несмотря на запрет продажи их детям. Уверен, что затраты на лечение людей, курящих вейпы, будут для государства намного выше, чем сборы от акцизов", - написал Леонов в своем телеграм-канале в понедельник после заседания Совета Думы.

Депутат отметил, что "более 80% жидкостей и устройств доставки - это контрафакт". "За более чем пять лет правительство не смогло найти инструменты для снижения доли контрафактной продукции. Поэтому поможет только полный запрет продажи и ввоза", - считает Леонов.