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Путин заявил, что отношения России и Китая не зависят от мировой конъюнктуры

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Отношения России и Китая не зависят от внутриполитических факторов и текущей мировой конъюнктуры, заявил президент России Владимир Путин в ходе разговора с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференцсвязи. Его цитирует пресс-служба Кремля.

"Мы выстраиваем наши связи на основе дружбы, обоюдного доверия и поддержки, равноправия и взаимной выгоды. Эти связи самодостаточны. Они не зависят от внутриполитических факторов и текущий мировой конъюнктуры", - сказал Путин .

"Их всестороннее укрепление в полной мере отвечает задачам комплексного развития России и Китая, повышения благосостояния народов обеих стран", - добавил он.

По мнению Путина, прошедший год был плодотворным для России и Китая. Президент России поблагодарил Си Цзиньпина за поддержку российского председательства в БРИКС.

"Мы координируем наши шаги и на других многосторонних площадках: в ООН и ее Совете Безопасности, в ШОС, "группе двадцати", АТЭС. Совместно выступаем за построение более справедливого многополярного миропорядка, ведем работу в интересах обеспечения неделимой безопасности на евразийском пространстве и мире в целом", - сказал Путин.

"С уверенностью можно сказать, что внешнеполитическая связь, совместная работа России и Китая объективно играет важную стабилизирующую роль в международных делах", - подчеркнул он.

Председатель КНР заявил о готовности вывести отношения с Россией в 2025 году на новый уровень.

БРИКС АТЭС Владимир Путин ООН Си Цзиньпин ШОС Китай
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