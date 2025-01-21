Новые фрагменты мазута нашли после шторма на пляжах Анапы

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Шторм вновь вынес на побережье Анапы пятна мазута, сообщает оперативный штаб Краснодарского края во вторник.

"Утром 21 января команды из 41 муниципалитета края провели мониторинг территории, закрепленной за ними. Незначительные выбросы нефтепродуктов были зафиксированы на 23 участках пляжей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ведется очистка территории.

Накануне в понедельник, новые фрагменты мазута после шторма нашли на 24 участках на берегу Анапы.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м возле танкера "Волгонефть-239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введен режим ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.