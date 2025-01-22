Россиянин осужден на 17 лет за госизмену

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал россиянина Дмитрия Шатресова виновным в государственной измене и приговорил его к длительному сроку наказания.

"Московский городской суд признал Шатресова Дмитрия Аркадьевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (госизмена), и назначил наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима на срок 17 лет со штрафом и с последующим ограничением свободы на срок 1 год", - сообщили в пресс-службе суда.

Процесс прошел в закрытом режиме в связи с наличием в деле грифа "Секретно". В связи с этим в суде не раскрыли и подробностей обвинения.

Вместе с тем, как пояснили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, осужденный являлся сотрудником IT-сферы.