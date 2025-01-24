Путин назвал отношения с Трампом деловыми и доверительными

Президент России допустил, что кризис на Украине мог бы не случиться, если бы у Трампа не украли победу в 2020 году

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от контактов с администрацией США, а с президентом Дональдом Трампом у него всегда были деловые и доверительные отношения. Он сказал об этом в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину на просьбу прокомментировать заявления Трампа.

"Президент США сделал много по этому поводу заявлений. Во-первых, хочу сказать, что Россия никогда не отказывалась от контактов с администрацией США. Не наша вина в том, что нынешняя администрация от этих контактов отказалась. А с нынешним президентом США у меня всегда были исключительно деловые, в то же время прагматические отношения и доверительные, я бы сказал", - сказал Путин.

"Я не могу не согласиться с ним в том, что если бы он был президентом, если бы у него в 2020-м году не украли победу, то, может быть, и не было бы того кризиса на Украине, который возник в 2022-м году. Хотя известно, что Трамп, будучи президентом, в первой своей итерации ввел тоже значительное количество, на тот момент самое большое количество ограничений, санкций против России. Не думаю, что это было решение, которое соответствовало интересам не только России, но и самих США", - сказал также президент России.

По его словам, Байден подхватил эту "эстафетную палочку", а результат - известен: было принято очень много решений, вредных для экономики самих США. В качестве примера Путин привел "подтачивание могущества самого доллара" после запрета России его использовать в расчетах.

Трамп 22 января, говоря о необходимости скорейшего урегулирования на Украине, отметил, что не собирается вредить России. "Я люблю российский народ, и у меня всегда были очень хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным", - сказал он.