Почти 590 тонн замазученного грунта вывезли с пляжей Севастополя

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. В Севастополе выбросы мазута фиксируют с 3 января. На Кубани, в Крыму и Севастополе введены режимы ЧС.