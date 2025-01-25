Почти 590 тонн замазученного грунта вывезли с пляжей Севастополя
Москва. 25 января. INTERFAX.RU - За сутки в Севастополе вывезено более 185 тонн загрязненного мазутом грунта, сообщил в субботу губернатор города Михаил Развожаев.
Больше всего из Качи, оттуда на утилизацию отправили более 174 тонн, уточнил он в своем телеграм-канале. За все время работ вывезено уже 589,534 тонны грунта, загрязненного мазутом.
15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. В Севастополе выбросы мазута фиксируют с 3 января. На Кубани, в Крыму и Севастополе введены режимы ЧС.