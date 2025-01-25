Морспасслужба сообщила, что загрязнений мазута в акватории Черного моря нет

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Суда Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы в ходе мониторинга акватории не обнаружили новых выбросов мазута, сообщил в субботу телеграм-канал Морспасслужбы.

"За вчерашние сутки судами Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы было обследовано более 125,3 кв. км (всего с начала ликвидации ЧС - 2672,1 кв. км). Загрязнений не обнаружено", - говорится в сообщении.

Береговой аварийно-спасательной партией Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы ручным способом с акватории вдоль береговой линии собрано 15,7 тонн нефтесодержащих отходов.

Как отмечается, произведен вывоз ранее собранных нефтесодержащих отходов с причалов порта Анапа для погрузки в ж/д вагоны в поселок Тамань. Ориентировочная масса вывезенных отходов 7,2 тонны.