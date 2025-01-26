Специалисты не обнаружили утечки мазута с кормы танкера "Волгонефть 212"
Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС обследовали накануне корму затонувшего танкера "Волгонефть 212" и не обнаружили утечек мазута, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в воскресенье.
Как говорится в сообщении, продолжается регулярный мониторинг состояния затонувших фрагментов танкеров.
Грунт вокруг судна достаточно чистый, маслянистых пятен также не обнаружено, уточняет штаб.
Корма танкера "Волгонефть 212" находится в 11 км от береговой линии. Части корпуса залегли на глубине в 20 метров. Мониторинг кормы, грунта и воды вокруг производится регулярно.
15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.
В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе введены режимы ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.