Глава Минсельхоза сообщила о работе над бесшовной системой подготовки кадров для АПК

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Минсельхоз выстраивает бесшовную систему подготовки кадров для отрасли - от агроклассов до высших учебных заведений - с тем чтобы восполнить имеющийся дефицит, сообщила глава ведомства Оксана Лут на парламентских слушаниях.

"Сейчас проходит несколько мероприятий, которые связаны с образовательными процессами, с подготовкой кадров для нашей отрасли - как это сейчас модно говорить - с бесшовной подготовкой, с непрерывным образованием, начиная от агроклассов. Мы с прошлого года усилили тематику агротехнологических классов", - сообщила министр, отметив, что ее ведомство рассчитывает на то, что в этом году Министерство просвещения примет стандарт именно для таких классов.

По ее словам, в рамках федерального проекта "Кадры в АПК" к 2030 году необходимо организовать 198 тысяч таких классов по всей стране. "Преимущественно это школы, которые находятся в сельской местности. От городских школ мы, конечно, тоже не отказываемся, но, понятно, что за городского ребенка конкуренция очень большая, - сказала министр. - Сельские школы - это наш контингент, это дети, с которыми надо работать".

В единую концепцию подготовки кадров включаются также средние и высшие учебные заведения, а главным заказчиком отрасли является бизнес. "Мы должны ориентироваться на бизнес, на задачи, на требования, которые ставит бизнес в рамках подготовки кадров", - подчеркнула Лут.

Говоря о подготовке научных кадров, глава Минсельхоза, назвала "достаточно сложной ситуацию с аспирантурой". "Коэффициент конвертации аспирантов в кандидаты наук, в тех, кто дальше может создавать технологические разработки для внедрения в отрасль, очень низкий. Фактически сейчас эта работа у нас не настроена. Люди не понимают, зачем им надо идти в аспирантуру, что им надо создавать, - заявила она. - Это вопрос идеологии. Он у нас какое-то время был потерян, сейчас мы его возрождаем. Соответственно, это одна из ключевых задач вузов - работать с идеологией наших студентов, с тем, что они должны работать в отрасли, создавать технологии".

По данным организатора слушаний - комитета Госдумы по аграрным вопросам, дефицит кадров на селе превышает 200 тысяч человек. Как считает председатель комитета Владимир Кашин, обеспеченность отрасли кадрами во многом зависит и от условий жизни на селе. "Условия ничтожны для того, чтобы там нормально развивалось и жило население", - сказал он.

В частности, сетевым газом пока обеспечены всего 4% сельских населенных пунктов на Дальнем Востоке, 9% - в Сибирском округе, 20% - в Северо-Западном. "Мы не знаем, куда газ деть, а свое сельское население в таком состоянии живет", - сказал он.

Вместе с тем глава комитета отметил, что "философия в отношении условий жизни на селе" меняется в лучшую сторону. "Но шкурой чувствую, как включены тормоза, чтобы это медленно все проходило. Вот программа комплексного развития сельских территорий. Почему с первого дня ее не финансировали по исходному паспорту? Она бы позволяла снимать все вопросы, которые связаны с теми негативными тенденциями, о которых мы говорим. В этом году ее финансирование увеличили в два с лишним раза, но опять же - это почти в два раза меньше, чем предусматривалось по исходному паспорту", - заявил Кашин.

По его словам, за последние пять лет сельское население сократилось на 700 тысяч человек.