В Крыму расширили зону действия режима техногенной ЧС из-за выбросов мазута

В нее включено шесть муниципалитетов

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Границы режима техногенной ЧС регионального характера в Крыму, введенного из-за разлива мазута в Керченском проливе, распространили еще на шесть муниципалитетов, следует из приложения к указу главы республики Сергея Аксенова, опубликованному в четверг.

В документе указано, что в границы ЧС включены Феодосия, Судак, Саки, Сакский район, Евпатория и Черноморский район, где с начала января начали фиксировать выбросы мазута.

Режим техногенной ЧС регионального характера ввели в Крыму 28 декабря в границах Керчи и Ленинского района, где впервые зафиксировали выбросы мазута.

Режимы ЧС регионального характера также введены в Севастополе и на Кубани. Действует и федеральный режим ЧС.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. В Крыму в общей сложности собрано более 578 тонн загрязненного мазутом песка и грунта.