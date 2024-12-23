Туроператоры ждут снижения замедления выездного туризма в 2025 году из-за слабого рубля

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Бронирование зарубежных туров в четвертом квартале затормозилось из-за ослабления курса рубля, курс будет влиять на рынок выездного туризма и в 2025 году, из-за чего его рост вряд ли превысит 5-10%, прогнозируют в Ассоциации туроператоров России.

"Важным барьером для самостоятельного сегмента выездного туризма являются существенно увеличившиеся цены на туруслуги в выездном туризме, в результате чего с рынка были "вымыты" любители путешествовать за рубеж дешево, в том числе молодые покупатели. Второй важный барьер - резкое усложнение самостоятельных платежей за рубеж, даже по картам зарубежных банков, сложности в бронировании туруслуг", - отмечают в АТОР.

По данным ассоциации, основную массу платежеспособных клиентов в выездном туризме в следующем году по-прежнему будут составлять люди в возрасте старше 35 лет.

"Эта часть аудитории сегодня в основном доверяет туроператорам, чувствительна к ослаблению рубля и еще более чувствительна - к скачкам курса. Последние такие эпизоды волатильности несколько затормозили бронирования в четвертом квартале 2024 года", - говорится в сообщении.

В АТОР прогнозируют замедление роста выездного турпотока, который в 2024 году составил более 17%.

"Рынок выездного туризма в условиях слабого рубля может вырасти в 2025 году только на 5-10%. Рост, в том числе, может быть обеспечен и появлением у туроператоров новых клиентов, ранее не ездивших за границу, но зарабатывающих больше на фоне масштабных вливаний денежной массы в реальный сектор", - считает вице-президент ассоциации Артур Мурадян.

По данным АТОР, в 2024 году число поездок за рубеж с целью туризма составило 14,2 млн, из них 9,5 млн или 67% выехали организованно, с помощью туроператоров. Самыми популярными направлениями стали Турция, Китай, Таиланд, Египет и Абхазия. В 2025 топ-5 направлений вряд ли изменится.