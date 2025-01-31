"СИБУР-Кстово" после пожара перевело производственные установки в резервный режим

Отгрузка продукции временно остановлена

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - "СИБУР-Кстово", подвергшееся атаке БПЛА 29 января, перевело в резервный режим основные установки, сообщила пресс-служба предприятия.

"Отгрузка продукции временно не производится", - говорится в сообщении.

На территории предприятия устраняют последствия падения обломков сбитого БПЛА.

"После завершения работы сотрудников МЧС и других профильных служб будет проведена оценка состояния оборудования, выполнены необходимые ремонты и другие мероприятия. СИБУР принимает меры для обеспечения потребителей продукцией со своих других предприятий", - говорится в сообщении.

На территории предприятия "СИБУР-Кстово" 29 января упали обломки БПЛА, начался пожар. Открытое горение ликвидировали к вечеру 31 января.