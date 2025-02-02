Два человека ранены в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Дрон ВСУ атаковал машину в Шебекинском округе Белгородской области, ранены двое мирных жителей, сообщил в воскресенье глава региона Вячеслав Гладков.

"На участке дороги Белгород - Шебекино движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке вражеского беспилотника. Пострадали двое", - написал он в своем телеграм-канале.

По данным Гладкова, в городе Шебекино в результате прилета снаряда в многоквартирном доме повреждено остекление. Также в двух частных домовладениях осколками посечены крыша и забор.