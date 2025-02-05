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Москва и Тегеран прокомментировали указ Трампа о давлении на Иран

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Москва продолжит развивать сотрудничество с Тегераном в различных областях, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал указ президента США Дональда Трампа о применении "максимального" давления на Иран.

"Мы намерены продолжать наши тесные отношения с Ираном. Иран - это наш партнер. У нас весьма многоплановое сотрудничество в самых разных областях. И мы будем эти отношения продолжать развивать" - сказал Песков.

Решение администрации США восстановить политику максимального давления на Иран потерпит неудачу, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи. Его цитируют иранские СМИ.

"Я считаю, что максимальное давление - неудачный эксперимент. Попытки вернуть его станут еще одной неудачей", - сказал министр. Он добавил, что если США лишь хотят, чтобы Иран не стремился к созданию ядерного оружия, то "это достижимо".

Трамп, подписав документ о давлении на Иран, сказал, что "это очень жесткий указ", но выразил надежду, что "не придется его применять".
Политика максимально давления на Иран использовалась во время первого президентства Трампа. Она предусматривала введение жестких санкций и других ограничений против Тегерана. В частности, это делалось в ответ на иранские работы по ядерной программе, на разработку баллистических ракет. Целью политики было вынудить Тегеран пойти на уступки на переговорах с США по спорным вопросам.

Администрация Джо Байдена придерживалась более мягкой позиции по Ирану, нежели Трамп.

Аббас Аракчи Дмитрий Песков МИД Иран США Дональд Трамп
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