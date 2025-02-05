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Суд завершил процедуру банкротства "Группы Е4", основанной Михаилом Абызовым

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы завершил процедуру банкротства ОАО "Группа Е4".

"Завершение конкурсного производства", - говорится в информации на сайте суда. Другие данные пока не опубликованы.

Конкурсный управляющий компании Ирина Москвина подала в суд ходатайство о завершении процедуры банкротства компании 13 января.

Суд обязал ее заблаговременно представить "документально обоснованный отчет о своей деятельности с приложением документов, предусмотренных статьей 147 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

Арбитражный суд Москвы 11 ноября 2022 года отклонил иск кредиторов "Группы Е4" о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму около 34 млрд рублей основателя и бывшего председателя совета директоров компании Михаила Абызова, а также его бывшей жены Екатерины Сиротенко и экс-президента компании Андрея Малышева.

Рассмотрение дела несколько раз откладывалось в связи с поступлением новых аналогичных заявлений, поданных кредиторами "Группы Е4" Александром Матвеевым (долг перед ним составляет около 367 млн рублей), кипрской Redeliaco Holdings Ltd, Альфа-банком, ПАО "Т Плюс", конкурсным управляющим и ООО "СУПТР-10" (долг перед ним составляет около 80 млн рублей). Суд объединил их в одно производство.

Девятый арбитражный апелляционный суд 2 марта 2023 года оставил вердикт в силе.

По сообщениям СМИ, Сиротенко стала единственным бенефициаром "Е4" после того, как Абызов в 2012 году перешел на госслужбу, а затем занял пост министра по делам открытого правительства (находился на этой должности до мая 2018 года). В 2016 году они развелись.

20 октября 2020 года Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к Абызову об обращении в доход государства 32,5 млрд рублей, которые, по версии надзора, он получил в качестве дохода в нарушение антикоррупционного законодательства.

Всего в качестве обвиняемых, включая самого Абызова, к делу привлечены 16 человек, четверо из которых находятся в розыске.

Преображенский суд Москвы в декабре 2023 года назначил Абызову 12 лет колонии строгого режима по делу о преступном сообществе и мошенничестве. Также суд назначил Абызову штраф в размере 80 млн рублей и на три года запретил ему занимать должности, "связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах". Кроме того, суд лишил экс-министра ордена Дружбы.

"Группа Е4" - инжиниринговая компания полного цикла, занималась в основном строительством "под ключ" энергоблоков в рамках обязательной программы обновления электростанций в России. Ее клиентами были ПАО "Интер РАО", ПАО "РусГидро", ООО "Газпром энергохолдинг", госкорпорация "Росатом". Группа также участвовала в строительстве космодрома "Восточный".

В 2015 году компания была продана, в числе новых собственников назывался инвестбанкир Сергей Судаков.

В конце 2014 - начале 2015 года ряд банков, в частности, Альфа-банк, обратился в суд с исками к группе, а в октябре 2016 года Арбитражный суд Москвы признал ее банкротом.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", краткосрочная кредиторская задолженность компании по итогам 2015 года достигала 35,3 млрд рублей, чистый убыток - 15,6 млрд рублей. Возникшие проблемы менеджмент объяснял кассовыми разрывами, проблемами с привлечением кредитов и дефицитом новых заказов.

"Т Плюс" (до июня 2015 года - "КЭС Холдинг") - частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения.

Альфа-банк Арбитражный суд Москвы Т Плюс Михаил Абызов Ирина Москвина Группа Е4
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