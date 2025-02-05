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Бастрыкин призвал запретить продажу алкоголя лицам младше 21 года

Бастрыкин призвал запретить продажу алкоголя лицам младше 21 года
Фото: Замир Усманов/ТАСС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин предложил запретить продавать любой алкоголь молодежи до 21 года и снизить возраст ответственности за сбыт наркотиков до 14 лет.

"Для предупреждения алкоголизации молодежи необходимо ввести запрет на продажу спиртосодержащей продукции (в том числе слабоалкогольной и пивоваренной) лицам, не достигшим 21-летнего возраста", - сказал Бастрыкин в среду на коллегии ведомства по итогам работы в 2024 году.

Также, отметил он, что СКР предложил "рассмотреть вопрос о снижении возрастного порога для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере сбыта наркотиков с 16 до 14 лет".

"Это позволит противодействовать криминалу, вовлекающему подростков в наркобизнес, убеждающему их в безнаказанности в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности", - сказал Бастрыкин.

По его словам, количество тяжких и особо тяжких преступлений несовершеннолетних увеличилось за год на 11%.

"Существенную долю составляют дела, связанные с незаконным оборотом наркотиков (14%). В 2024 году следователями Следственного комитета направлены в суд уголовные дела в отношении 949 подростков, обвиняемых в сбыте наркотиков", - сказал глава СКР.

Всего, по словам Бастрыкина, в 2024 году в производстве сотрудников ведомства находилось свыше 17 тыс. уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних, в суд направлено более 7,6 тыс. уголовных дел против 9000 подростков.

"Анализ ситуации показывает, что сегодня важно активизировать работу по предотвращению увлечения детей идеями деструктивных движений и сообществ", - добавил председатель СКР.

Александр Бастрыкин СКР
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