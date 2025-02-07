Представители Росавиации и Минтранса общались с руководством "Домодедово"

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Представители Росавиации и Минтранса посещали аэропорт "Домодедово" для общения с его руководством и коллективом, сообщил журналистам на форуме NAIS-2025 глава Росавиации Дмитрий Ядров, комментируя ситуацию с иском Генпрокуратуры к "Домодедово" и его владельцам.

"Мы не комментируем вопросы, связанные с тем, что происходит в суде. С учетом того, что отражено в определении арбитражного суда, наша первоочередная задача - обеспечить стабильное функционирование и операционную деятельность аэропорта. Этим мы и занимаемся на постоянной основе. Совместно с министерством транспорта у нас был выезд в "Домодедово", где мы пообщались, в том числе, с руководством и коллективом предприятия", - сказал Ядров.

Рисков с точки зрения функционирования аэропорта нет, добавил он.

В конце января Арбитражный суд Московской области принял к производству иск Генпрокуратуры к 30 компаниям группы "Домодедово" и ее бенефициарам. Надзорный орган требует взыскать в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", которое владеет группой, а также признать недействительными сделки в рамках редомициляции ряда структур в периметре "Домодедово". Как утверждается в иске, бенефициары аэропорта Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили его прибыль за границу.

Суд также принял ряд обеспечительных мер по иску, в том числе обязал операционные компании "Домодедово" предоставить доступ представителям Росавиации к их деятельности, а также к финансовой и технической документации "для исключения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности граждан". Также суд согласился наложить арест на доли Каменщика и Когана в российских и иностранных юрлицах, обязал их обеспечить сохранность имущества "Домодедово" и одновременно запретил давать указания по его отчуждению или оставлению вне юрисдикции России, а также по остановке деятельности компаний.

"Домодедово" - один из крупнейших аэропортов России. Основные базовые авиакомпании - S7, "Уральские авиалинии", Red Wings, среди обслуживаемых зарубежных перевозчиков - Emirates, Air Arabia, Egypt Air. По данным Росавиации, за 10 месяцев 2024 года пассажиропоток "Домодедово" составил 13,3 млн человек, что на 23,5% меньше, чем годом ранее.