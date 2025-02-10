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Правительство продлило госпрограмму "Космическая деятельность России" до 2036 года

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении периода реализации госпрограммы "Космическая деятельность России" еще на шесть лет - до 2036 года.

"Правительство продлило период реализации государственной программы "Космическая деятельность" еще на шесть лет - до 2036 года. Это позволит существенно расширить горизонты стратегического планирования, повысить эффективность прорабатываемых нами мер", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он напомнил, что по поручению президента завершается формирование комплекса ключевых долгосрочных инициатив, которые войдут в новый национальный проект, в том числе "мероприятия, которые способствуют мирному освоению и использованию космического пространства". "Здесь очень важно значительно усилить научный потенциал", - сказал премьер-министр.

Как отметили в правительстве, основная цель программы "Космическая деятельность России" - обеспечение гарантированного доступа и необходимого присутствия России в космосе в интересах науки и социально-экономической сферы. Продление программы вызвано необходимостью синхронизации со сроками реализации нового национального проекта по развитию космической деятельности России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

"Еще один серьезный вызов будет связан со строительством всей необходимой современной инфраструктуры, налаживанием внутренней промышленной кооперации для крупносерийного выпуска перспективной техники", - сказал Мишустин.

Правительство рассчитывает, добавил он, что и частный бизнес станет активно участвовать в этой работе, поскольку космические технологии применяются во многих смежных отраслях.

Михаил Мишустин Правительство
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