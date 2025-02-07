Поиск

ФССП планирует в 2025 году создать цифровое досье должника

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная служба судебных приставов планирует в 2025 году создать цифровое досье должника, что позволит получать информацию по отдельным случаям в течение максимум двух дней вместо 20, а также усилит взаимодействие с банками, сообщила пресс-служба аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.

"Ведомство планирует в 2025 году создать цифровое досье должника, благодаря чему вся необходимая информация будет попадать в ФССП в проактивном режиме. Сейчас информацию по состоянию каждого должника судебные приставы вынуждены запрашивать отдельно и получают сведения в отдельных случаях в течение двух месяцев", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "после введения сервиса этот срок будет составлять не более двух дней".

О планах службы сообщила первый замдиректора ФССП Ольга Помигалова на совещании Григоренко с руководителями цифровой трансформации федеральных органов власти, уточнятся в релизе.

Кроме того, ФССП планирует, по ее словам, усилить взаимодействие с банками.

"На сегодняшний день только 18% кредитных организаций из 354 осуществляют взаимодействие с ФССП по вопросам взыскания в рамках исполнительного производства в электронном виде. В 2025 году служба рассчитывает довести этот показатель до 60%", - говорится в сообщении.

По словам Григоренко, правительство окажет ведомству содействовать в этом вопросе, добавили в аппарате.

Ведомственная программа цифровой трансформации ФССП на 2025 и плановый период 2026-2027 годов была одобрена в рамках прошедшего в пятницу совещания.

ФССП правительство Дмитрий Григоренко Ольга Помигалова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Полковник ВСУ Карпуша заочно арестован за приказы об обстреле курских территорий

Внучке экс-мэра Самары Тархова предъявлено обвинение в двойном убийстве

Внучке экс-мэра Самары Тархова предъявлено обвинение в двойном убийстве
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о взятии Дзержинска в ДНР

В РФ создан президентский фонд экологических и природоохранных проектов

Представители Росавиации и Минтранса общались с руководством "Домодедово"

В ФСБ сообщили о задержании вступившего в батальон "Азов" москвича

Военная операция на Украине

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Дружба в ДНР

В Кремле надеются, что судьба Русского дома в Баку может решиться в диалоге двух президентов

Законопроект о защите русского языка рассмотрят 11 февраля

Законопроект о защите русского языка рассмотрят 11 февраля
Разлив мазута в Керченском проливе

На побережье Анапы нашли новые выбросы мазута

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5816 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне35 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе331 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2161 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту110 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });