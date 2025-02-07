ФССП планирует в 2025 году создать цифровое досье должника

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная служба судебных приставов планирует в 2025 году создать цифровое досье должника, что позволит получать информацию по отдельным случаям в течение максимум двух дней вместо 20, а также усилит взаимодействие с банками, сообщила пресс-служба аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.

"Ведомство планирует в 2025 году создать цифровое досье должника, благодаря чему вся необходимая информация будет попадать в ФССП в проактивном режиме. Сейчас информацию по состоянию каждого должника судебные приставы вынуждены запрашивать отдельно и получают сведения в отдельных случаях в течение двух месяцев", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "после введения сервиса этот срок будет составлять не более двух дней".

О планах службы сообщила первый замдиректора ФССП Ольга Помигалова на совещании Григоренко с руководителями цифровой трансформации федеральных органов власти, уточнятся в релизе.

Кроме того, ФССП планирует, по ее словам, усилить взаимодействие с банками.

"На сегодняшний день только 18% кредитных организаций из 354 осуществляют взаимодействие с ФССП по вопросам взыскания в рамках исполнительного производства в электронном виде. В 2025 году служба рассчитывает довести этот показатель до 60%", - говорится в сообщении.

По словам Григоренко, правительство окажет ведомству содействовать в этом вопросе, добавили в аппарате.

Ведомственная программа цифровой трансформации ФССП на 2025 и плановый период 2026-2027 годов была одобрена в рамках прошедшего в пятницу совещания.