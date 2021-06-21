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Процедуру взыскания алиментов в России переведут в онлайн к 2023 году

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Процедура взыскания алиментов к 2023 году должна быть переведена в электронный вид и будет осуществляться дистанционно, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"К 2023 году процедура взыскания алиментов будет переведена в онлайн-формат и будет осуществляться преимущественно удаленно. Таким образом, государство защитит интересы и права ребенка", - сказал Чернышенко, слова которого передал аппарат вице-премьера.

По его словам, в рамках цифровой трансформации Минцифры и ФССП будет выстроена система электронного межведомственного взаимодействия, в том числе с банками, работодателями, а также обеспечено безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов.

Кроме того, к 2023 году предполагается реализовать возможность подачи иска в мировой суд через портал госуслуг. "Все банки будут подключены к ФССП через электронный документооборот", - пояснил Чернышенко.

19 мая глава Минюста России Константин Чуйченко заявил, что министерство активизирует работу по присоединению страны к Конвенции о международной системе взыскания алиментов на детей и других членов семьи. Тогда же министр отметил, что будет инициировано создание отдельного реестра для злостных неплательщиков алиментов, которые будут обязаны согласовывать с приставом поездки и отчитываться перед ним о доходах.

Дмитрий Чернышенко

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