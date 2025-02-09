Иностранное судно село на мель у юго-западного побережья Сахалина

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Иностранное грузовое судно минувшей ночью село на мель в Невельском районе (юго-западное побережье Сахалина), утечки топлива не наблюдается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Сахалинской области в воскресенье.

"Ночью 9 февраля в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС поступила информация, что южнее порта Невельск село на мель иностранное грузовое судно. На борту находятся 20 человек экипажа, в медицинской помощи не нуждаются", - говорится в сообщении.

Разлива топлива не наблюдается, отмечает пресс-служба.

По ее данным, прорабатывается вопрос о снятии судна с мели.

Как сообщают местные СМИ, севшее на мель судно - китайский сухогруз.

"Ситуация требует оперативного контроля и готовности к любым сценариям", - написал в своем телеграм-канале губернатор области Валерий Лимаренко.

Он сообщил, что по его поручению в Невельском районе введен режим повышенной готовности. Создан оперативный штаб во главе с зампредом областного правительства Алексеем Римшей, "все профильные службы мобилизованы, организовано круглосуточное дежурство".