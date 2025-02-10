Новые параметры самообеспечения молоком не "дотягивают" до уровней доктрины продбезопасности

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Новые параметры самообеспечения России молоком и молочными продуктами, ягодами и фруктами, которые содержатся в обновленной стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов выше, чем в прежнем варианте документа. Однако они пока не "дотягивают" до показателей, предусмотренных в доктрине продовольственной безопасности.

Правительство утвердило обновленную стратегию развития АПК и рыбохозяйственного комплекса 7 февраля 2025 года.

Согласно обновленной стратегии, уровень самообеспечения молоком и молочными продуктами в 2030 году должен составить 88% (85% в прежнем варианте) при индикаторе доктрины в 90%. На 2025 год этот показатель определен в 86,3%, на 2026 - 86,5%, на 2027 - 86,7%, на 2028 - 87%, на 2029 год - 87,5%.

Индикатор доктрины продбезопасности по самообеспечению фруктами и ягодами установлен в 60%. Новый вариант стратегии предусматривает к 2030 году 50%, это выше, чем в предыдущей варианте документа - 43,2%. В 2025 году уровень самообеспечения фруктами ягодами должен составить 46,7%, в 2026 - 47%, в 2027 - 47,5%, в 2028 - 48%, в 2029 году - 49%.

Пока ниже уровня продбезопасности и самообепеченность овощами и бахчевыми культурами (на 2025 год предусмотрено 89,2% при индикаторе в 90%). Согласно стратегии, показатель в 90% будет достигнут в 2029 году.

В то же время по остальным продуктам внутреннее производство значительно превышает уровни продбезопасности, зафиксированные в доктрине. В обновленной стратегии приведены данные за 2023 год, согласно которым индикатор доктрины по зерну превышен в 1,8 раза, по мясу и мясопродуктам - на 16 п.п., сахару - на 24,2 п.п., растительному маслу - в 2,7 раза, картофелю - на 6 п.п., рыбе и рыбной продукции - в 1,8 раза.

Согласно стратегии, предусмотренный в доктрине показатель самообеспеченности семенами основных сельхозкультур (75%) должен быть достигнут к 2030 году. На 2025 год заложен показатель в 62%, на 2026 - 65%, на 2027 - 70%, на 2028 - 72%, на 2029 - 73%.

Предполагается также, что животноводство в 2030 году будет на 70% обеспечено отечественными ветеринарными препаратами, на 61% - вакцинами (на 2025 год - соответственно 54% и 32%).