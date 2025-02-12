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В селе Шевченково в Запорожской области в результате обстрела ранены четверо

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В результате обстрела села Шевченково ранены четыре человека, сообщил в Telegram вице-губернатор Запорожской области Антон Тицкий.

"Серьезные ранения получили женщина 1974 года рождения и ее дочь 1998 года рождения. Пострадавшие доставлены в больницу. Незначительные ранения получили мужчина 1973 года рождения и женщина 1974 года рождения", - написал он.

Он уточнил, что обстрелу подвергся жилой сектор на севере села. Мужчина и женщина, получившие легкие ранения, от госпитализации отказались.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 февраля 2025 годаВоенная операция на Украине
Запорожская область Антон Тицкий Шевченково
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