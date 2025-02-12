В селе Шевченково в Запорожской области в результате обстрела ранены четверо

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В результате обстрела села Шевченково ранены четыре человека, сообщил в Telegram вице-губернатор Запорожской области Антон Тицкий.

"Серьезные ранения получили женщина 1974 года рождения и ее дочь 1998 года рождения. Пострадавшие доставлены в больницу. Незначительные ранения получили мужчина 1973 года рождения и женщина 1974 года рождения", - написал он.

Он уточнил, что обстрелу подвергся жилой сектор на севере села. Мужчина и женщина, получившие легкие ранения, от госпитализации отказались.