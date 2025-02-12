Что произошло за день: среда, 12 февраля

Разговор Путина и Трампа, сообщения об освобождении россиянина Винника и уход Ирины Винер с поста главного тренера

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Президенты двух стран согласились, что долгосрочное урегулирование конфликта на Украине возможно путем переговоров. Президент США написал в соцсетях, что договорился с Путиным начать переговорный процесс по Украине. Как сообщили в Кремле, Трамп также заверил, что выполнит все достигнутые договоренности, связанные с обменом гражданами РФ и США. Также лидеры двух стран договорились об организации личной встречи, Путин пригласил Трампа посетить Москву.

- Дональд Трамп согласовал освобождение россиянина Александра Винника, сообщила The New York Post со ссылкой на источник в американской администрации. Как ожидается, его освободят в ответ на освобождение американца Майкла Фогеля.

- Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Сирии. Стороны обсудили ряд актуальных вопросов практического взаимодействия в различных областях.

- В МИД Судана заявили о взаимопонимании с Москвой по строительству военно-морской базы РФ.

- Шеф Пентагона констатировал, что Киев не в состоянии вернуть прежние территории. Погоня за этой недостижимой целью лишь продлит войну и принесет больше страданий, уверен Пит Хегсет. Между тем Дмитрий Песков, комментируя недавние заявления Владимира Зеленского, констатировал, что обмен территориями между Россией и Украиной невозможен.

- Ирина Винер покидает пост главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике. Она намерена "не просто воспитывать чемпионов, а передавать накопленный опыт тренерам, которые будут готовить будущие поколения звезд".

- Численность населения Петербурга достигла исторического максимума и превысила 5,6 млн человек. Население города вновь начало расти в 2024 году за счет миграционных процессов, в том числе из стран ближнего зарубежья.