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Владелец "Волгонефти 239" обжалует штраф в 300 тысяч рублей за нарушение техрегламента

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - ЗАО "Волгатранснефть" планирует обжаловать в апелляции решение привлечь компанию к административной ответственности в виде штрафа в 300 тысяч рублей за нарушение техрегламентов при эксплуатации танкера "Волгонефть 239", потерпевшего крушение 15 декабря в Керченском проливе.

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"Мы все-таки будем пытаться доказывать отсутствие вины общества во вменяемом правонарушении. Вина доказывается тогда, когда судовладелец имеет возможность выполнить требования закона, но не выполнил их. Мы же ссылались в суде на то, что у нас не было возможности выполнить данные требования закона", - заявила журналистам после суда представитель компании Ольга Паутова .

Паутова напомнила, что 5 декабря судно было поставлено в караван и вышло в Черное море по вызову судна-накопителя.

"Судно вышло в Черное море, погода была прекрасная до 14 числа. Мы пришли на разгрузку, а нас опять не приняли, потому что судно-накопитель оказалось не готово принять груз. Позже произошла авария. Мы полагаем, что всю вину возлагать на судовладельца данной ситуации не совсем корректно, потому что, во-первых, 5 декабря судно выпускалось по указанию капитана порта Кавказ. Был разрешен переход в составе каравана, а после перехода через Керченский пролив судно, не разгрузившись, уже не могло вернуться обратно в Азовское море ни при каких обстоятельствах", - объяснила она.

"В данной ситуации, во-первых, оформлялись документы, предусмотренные законом на разовый переход судна. Уполномоченные органы подтвердили, что данные документы будут выданы судовладельцу. И судовладелец имел все основания полагать, с учетом условий договора перевозки, с учетом ответов РКО (уполномоченного органа) о том, что все требования закона соблюдены. Все действия, которые были необходимы и возможны, были предприняты судовладельцем. Документ, разрешающий разовый переход по Керченскому проливу, получен в установленные сроки", - добавила Паутова.

Арбитражный суд Краснодарского края 13 февраля оштрафовал ЗАО "Волгатранснефть" на 300 тысяч рублей за нарушение технических регламентов при эксплуатации судна "Волгонефть 239" по ч 2. ст. 14.43 КоАП.

Заявление Новороссийской прокуратуры о привлечении к административной ответственности "Волгатранснефти" было принято к производству 14 января 2025 года.

В Межрегиональном территориальном управлении Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Южному федеральному округу (МТУ Ространснадзора по ЮФО) "Интерфаксу" заявляли, что аварии, произошедшие в Керченском проливе, классифицированы как очень серьезные. Были созданы комиссии по их расследованию. В отношении владельцев танкеров - ООО "Кама Шиппинг" и ЗАО "Волгатранснефть" - проводятся внеплановые проверки в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта, по результатам которых лица, допустившие правонарушения, будут привлечены к административной ответственности.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. Проверка Ространснадзора установила, что оба судна находились в Керченском проливе в нарушение сезонных ограничений на плавание в акватории. Несколько танкеров, принадлежащих ЗАО "Волгатранснефть", не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом, отмечал Минтранс.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Керченский пролив Ространснадзор Краснодарский край Ольга Паутова ЗАО "Волгатранснефть" Волгонефть 239
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