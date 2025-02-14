Телеканал подтвердил прилет Винника в Москву

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Телеканал "Россия-24" (ВГТРК) подтвердил прилет в Москву россиянина Александра Винника, которого США обменяли на заключенного в РФ Марка Фогеля.

Как сообщила корреспондент телеканала, Винник чувствует себя хорошо, устал после перелета и смог пообщаться с некоторыми российскими журналистами.

О прилете Винника в Москву "Интерфаксу" сообщили вечером в среду в авиационных службах.

Ранее о том, что Винник вернется в РФ в обмен на освобожденного экс-сотрудника американского посольства в Москве Марка Фогеля, заявляла представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

Винник был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через уже не существующую интернет-биржу криптовалют BTC-e. Он был экстрадирован в Соединенные Штаты в августе 2022 года.