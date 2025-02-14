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Москва надеется на разъяснения заявлений о возможной отправке войск США на Украину

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле рассчитывают на разъяснения в связи с заявлением вице-президента США Джей Ди Вэнса о возможности отправки американских войск на Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается интервью в американской прессе, то это новые элементы позиции, ранее таких формулировок мы не слышали, они не озвучивались. Поэтому, безусловно, как раз в ходе тех самых контактов, о которых мы говорили, конечно же, мы рассчитываем на то, что мы получим какие-то дополнительные разъяснения", - сказал Песков.

Так он по просьбе журналистов в пятницу прокомментировал высказывания Вэнса, который в интервью The Wall Street Jounral (WSJ) заявил, что США могут отправить американские войска на Украину в случае, если Россия откажется урегулировать конфликт.

Вице-президент США отметил, что Вашингтон способен задействовать экономические и военные средства давления с целью добиться соглашения с Россией по Украине. По его словам, "вариант с отправкой войск США на Украину, если Москва не сможет вести добросовестно переговоры, остается в запасе".

Дмитрий Песков США Украина Джей Ди Вэнс
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