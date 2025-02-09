Более 655 тонн грунта с мазутом вывезли с пляжей Севастополя за все время работ

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Уже 665,34 тонны грунта, загрязненного мазутом после крушения двух танкеров в Керченском проливе, вывезено с пляжей Севастополя, сообщил в воскресенье губернатор города Михаил Развожаев.

"Из-за погодных условий волонтеров сегодня снова к работам не привлекаем", - написал он в своем телеграм-канале.

На реабилитации в государственной ветеринарной клинике находятся 14 птиц, пострадавших от выбросов мазута, добавил губернатор.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

В Севастополе выбросы мазута фиксируют с 3 января.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введены режимы ЧС.