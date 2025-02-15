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Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США

Разговор состоялся по инициативе Вашингтона

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, сообщили в субботу в российском внешнеполитическом ведомстве.

"По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств двух стран", - сообщили журналистам в министерстве.

Лавров и Рубио условились о регулярных контактах для подготовки встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

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