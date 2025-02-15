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Лавров и Рубио продолжат контакты, в том числе для подготовки встречи на высшем уровне

Обозначен обоюдный настрой на взаимодействие по международной тематике, включая урегулирование конфликта на Украине

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Марко Рубио в ходе телефонного разговора условились о регулярных контактах для подготовки встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, заявили в субботу в МИД РФ.

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"Договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале российского внешнеполитического ведомства.

В ходе телефонной беседы, как отметили на Смоленской площади, "обозначен обоюдный настрой на взаимодействие по актуальной международной тематике, в том числе урегулированию вокруг Украины, ситуации вокруг Палестины и в целом на Ближнем Востоке и на других региональных направлениях".

Лавров и Рубио также "подтвердили готовность совместно работать над восстановлением взаимоуважительного межгосударственного диалога в русле заданной президентами тональности".

МИД РФ Сергей Лавров госдеп США Марко Рубио Дональд Трамп Владимир Путин
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