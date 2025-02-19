Поиск

Лавров отметил, что РФ и США начали отход от края пропасти в отношениях

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Россия и США начали отход от края пропасти в двусторонних отношениях, но это только первые шаги, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы начали отход от края пропасти, куда наши отношения завела администрация (бывшего президента США Джо - ИФ) Байдена, но это только первые шаги", - сказал он в среду, выступая в Госдуме.

Как подчеркнул министр, "атмосфера позитивная, намерения правильные, будем смотреть, как ситуация сложится дальше, какие решения будут приняты".

По словам главы российского МИД, "главное - встречаться, слушать и слышать, принимать решения, которые будут реалистичны".

"Слова, конечно, имеют очень важное значение, подчас радикально меняя ситуацию, но оценивать заявления о намерениях мы будем, конечно, сопоставляя эти заявления с конкретными делами", - отметил Лавров, комментируя по просьбе депутатов заявления президента США Дональда Трампа о невозможности вступления Украины в НАТО.

МИД РФ Украина США Сергей Лавров Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Организатор смертельного восхождения на Эльбрус получил более пяти лет колонии

Организатор смертельного восхождения на Эльбрус получил более пяти лет колонии

Глава Минцифры допустил введение запрета на спам-обзвоны уже летом

Глава Минцифры допустил введение запрета на спам-обзвоны уже летом

Песков назвал реставрацию отношений с США главной задачей в контактах с Вашингтоном

Песков назвал реставрацию отношений с США главной задачей в контактах с Вашингтоном

ЦИК РФ определил количество избирателей в стране в 111,5 млн человек

ЦИК РФ определил количество избирателей в стране в 111,5 млн человек

В Балакове в результате утечки аммиака на заводе "Фосагро" погиб человек

Рубль на "Мосбирже" немного дорожает к юаню на фоне растущей нефти

Рубль на "Мосбирже" немного дорожает к юаню на фоне растущей нефти

В Самарской области ликвидировали последствия атаки дронов на Сызранский НПЗ

"Коммерсантъ" сообщил о конфискации активов украинской алкогольной группы "Баядера"

ФСБ возбудила уголовное дело против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева

ФСБ возбудила уголовное дело против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5878 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне39 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2177 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние222 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе343 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России51 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });