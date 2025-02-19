Лавров отметил, что РФ и США начали отход от края пропасти в отношениях

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Россия и США начали отход от края пропасти в двусторонних отношениях, но это только первые шаги, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы начали отход от края пропасти, куда наши отношения завела администрация (бывшего президента США Джо - ИФ) Байдена, но это только первые шаги", - сказал он в среду, выступая в Госдуме.

Как подчеркнул министр, "атмосфера позитивная, намерения правильные, будем смотреть, как ситуация сложится дальше, какие решения будут приняты".

По словам главы российского МИД, "главное - встречаться, слушать и слышать, принимать решения, которые будут реалистичны".

"Слова, конечно, имеют очень важное значение, подчас радикально меняя ситуацию, но оценивать заявления о намерениях мы будем, конечно, сопоставляя эти заявления с конкретными делами", - отметил Лавров, комментируя по просьбе депутатов заявления президента США Дональда Трампа о невозможности вступления Украины в НАТО.