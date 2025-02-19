Президент РФ заявил, что переговоры будут проходить при участии Украины

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора сказал ему, что переговорный процесс будет происходить при участии и России, и Украины.

"Что касается переговорного процесса, то мне в ходе телефонного разговора президент Трамп сказал, могу это подтвердить, что, конечно, Соединенные Штаты исходят из того, что переговорный процесс будет происходить при участии и России, и Украины. Никто Украину из этого процесса не исключает", - сказал Путин журналистам в среду.

"Поэтому нет оснований такой реакции на российско-американскую встречу", - сказал Путин.

Он добавил, что РФ со своей стороны "без всяких сомнений проинформирует своих друзей в рамках БРИКС". "Мы знаем их заинтересованность в урегулировании российско-украинских отношений, урегулировании этого кризиса. И в самое ближайшее время проинформируем их о результатах российско-американских переговоров", - подчеркнул президент.