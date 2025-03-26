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Правительство поддержит ужесточение наказания за мошенничество с дипфейками

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Правительство поддержит ужесточение ответственности за мошенничество с использованием искусственного интеллекта, заявил в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин и назвал дипфейки отягчающим обстоятельством.

"Абсолютно поддерживаем, знаю, такая же позиция у председателя Следственного комитета Александра Ивановича Бастрыкина. Мошенничество с использованием искусственного интеллекта с дипфейками - это без сомнения отягчающее обстоятельство", - отреагировал он на предложение депутатов.

Он подчеркнул, что мошенники входят в доверие, а долг правительства защищать людей: "Поэтому абсолютно поддержим все предложения в этой сфере".

"Я хочу обратиться к людям, ко всем, кто нас смотрит - не принимайте никаких звонков, сообщений по иностранным мессенджерам от федеральных органов исполнительной власти, госструктуры не работают с этими мессенджерами и с этими инструментами", - предупредил глава правительства, напомнив, что введена обязательная маркировка международных звонков от организаций, а также защитные меры при входе в личные кабинеты на "Госуслугах" или сервисов банков.

Согласно утвержденной концепции государственной системы по противодействию преступлениям, которые совершаются с использованием цифровых технологий, разработано 30 мер, добавил Мишустин. "Мы создаем такую специальную платформу, позволит она оперативно выявлять и блокировать подозрительные номера, сайты, приложения, счета, это будет одно окно для взаимодействия госорганов, банков и правоохранительных органов", - сказал Мишустин.

По его словам, на портале госуслуг в ближайшее время появится сервис, который позволит гражданам устанавливать разные самозапреты. "У нас многие люди, в том числе, если хотите, родственники, родные, страдают, об этом все говорят, поэтому мы здесь абсолютно союзники - в том, чтобы сделать все возможное и защитить наших людей от мошенников", - сказал Мишустин.

Михаил Мишустин Правительство Госдума СКР Александр Бастрыкин Госуслуги
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